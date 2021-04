Im Raum Wiesbaden : USA stationieren 500 zusätzliche Soldaten in Deutschland

Die USA stocken ihre Truppen in Deutschland um 500 Soldaten auf. Foto: dpa/Frank May

Berlin 12.000 Soldaten wollte US-Präsident Trump aus Deutschland abziehen. Sein Nachfolger Biden hat die Pläne schnell gestoppt. Das ist aber noch nicht alles: Die USA stocken ihre Truppen in Deutschland um 500 Soldaten auf.

Das kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag nach einem Treffen mit seiner Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin an. Die Soldaten sollen schon im Herbst im Raum Wiesbaden stationiert werden. „Diese Truppen werden die Abschreckung und Verteidigung in Europa stärken“, sagte Austin.