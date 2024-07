Unternehmen blicken gebannt auf US-Wahlkampf Kamala Harris ließe auch die deutsche Wirtschaft aufatmen

Unter dem Schlagwort „Bidenomics“ verstehen Ökonomen die Abkehr der Biden-Administration von marktliberalen Prinzipien hin zu einer lenkenden Industriepolitik, die vor allem der Mitte der Gesellschaft zugutekommen sollte. Den Kern bilden mehrere Gesetze Bidens, darunter vor allem der „Inflation Reduction Act“ (IRA), der Unternehmen drastische Steuerrabatte verspricht, wenn sie in den USA in grüne Technologien investieren und US-Vorprodukte kaufen. In der Handelspolitik setzte Biden den protektionistischen Kurs seines Vorgängers Trump im Prinzip fort, allerdings blieb er anders als dieser offen für Kritik der Europäer und milderte Entscheidungen ab.