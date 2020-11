Norbert Röttgen zu den US-Wahlen : „Es kann jetzt zu Gewalt kommen“

Interview Berlin Donald Trump ruft sich zum Sieger aus, obwohl die Stimmen noch gezählt werden. Der US-Präsident spricht von Wahlbetrug und will vor den Supreme Court ziehen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen, befürchtet nun Unruhen in den USA.

Röttgen Ich war in der Nacht noch im ZDF und habe dann zwischendurch ein paar Stunden geschlafen. Kurz vor fünf ging es für mich zunächst zu Hause mit den ersten Wahlanalysen los, ab sechs Uhr habe ich die Ergebnisse aus den verschiedenen Fernsehstudios verfolgt. Zwischendurch gab es immer wieder Updates meiner Mitarbeiterinnen.

Die Umfragen haben uns wieder in die Irre geführt, oder?

Röttgen Das stimmt. Auch wenn Trump zuletzt in einigen der wichtigen Swing States wieder aufholen konnte, haben die Umfragen und die große Wählermobilisierung einen klaren Sieg Joe Biden s nahegelegt. Das ist definitiv nicht eingetreten, so viel ist klar. Bis das endgültige Ergebnis vorliegt, kann es noch Tage dauern.

Folgt jetzt eine juristische Schlammschlacht? Donald Trump hat ja angekündigt, dass er die Wahl im Fall der Niederlagen anfechten will?

Röttgen Ich fürchte, dass den USA jetzt eine Auseinandersetzung in mehreren Akten droht. Beiden Seiten wird es darum gehen, die Meinungshoheit über das Wahlergebnis zu erringen. Trump hat den Sieg ja de facto schon für sich reklamiert, während noch ausgezählt wird. Das kann zu Wochen des Streits führen und hat ein hohes Konfliktpotential in sich.

Auszählung läuft noch : Trump erklärt sich zum Sieger - was das bedeutet

Röttgen Die USA sind eine funktionierende Verfassungsdemokratie. Wir haben in den letzten vier Jahren unter Donald Trump gesehen, dass die Gewaltenteilung funktioniert. Insofern glaube ich, dass im Zweifel auf die Gerichte und in dieser Frage auch auf einen mehrheitlich konservativen Supreme Court Verlass ist. Aber die Zeit der Unsicherheit ist gefährlich.

Was sagt das über die Demokratie in Amerika aus?

Röttgen Die USA sind gesellschaftlich und politisch tief gespalten. Diese Wahl zeigt, dass sich daran nichts geändert hat. Es gibt Themen, wie Abtreibung oder das Waffenrecht, die der Anhängerschaft Trumps so wichtig sind, dass sie bereit sind, über fast alles andere hinwegzusehen. Für die Demokratie in den USA ist das eine gewaltige Bewährungsprobe.

Röttgen Natürlich wäre ein schnelles und klares Ergebnis sehr viel wünschenswerter, aber das lässt sich nun mal nicht erzwingen. Eine lange Hängepartie ist für die USA schädlich, aber auch für uns. Denn global brennt es an allen Ecken und Enden. Ohne ein konstruktives Amerika lassen sich viele globale Probleme nur schwer lösen.

Was, wenn Trump nicht bereit ist, das Wahlergebnis anzuerkennen?

Röttgen Wie es im transatlantischen Verhältnis weitergeht, hängt stark von dem Ausgang der Wahl ab. Vier Jahre Trump waren bereits eine enorme Belastung. Weitere vier Jahre wären eine Steigerung dessen, was wir bisher erlebt haben. Mit Joe Biden wäre die Zusammenarbeit sehr viel einfacher. Kooperation und der Geist von Partnerschaft würden in das Verhältnis zurückkehren. Aber egal wie die Wahl ausgeht: Europa und vor allem Deutschland werden in Zukunft international sehr viel mehr leisten müssen.