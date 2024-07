Stationierung von US-Waffen in Deutschland „Der Kanzler sollte sich rasch dazu erklären“

Die USA und Deutschland hatten am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt, dass wegen der Bedrohung durch Russland ab 2026 neue US-Langstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden sollen. Nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) werde damit eine „ernstzunehmende Fähigkeitslücke“ in Europa geschlossen. Er könne sich deshalb nicht vorstellen, dass ein anderer US-Präsident die am Mittwoch bekanntgegebenen Pläne wieder revidieren würde, so Pistorius.