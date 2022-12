Nachjustierungen angekündigt Biden lässt Europäer hoffen

Biden räumte „Macken“ in dem Gesetzespaket ein und zeigte sich bereit, an einigen Stellen „Nachjustierungen“ vorzunehmen. Mit diesen Änderungen würde es den Europäern leichter fallen, sich daran zu beteiligen, sagte Biden zu. Weil bislang US-Firmen in den Genuss der Subventionen kommen, sahen EU-Verantwortliche eine verheerende Sogwirkung. Europäische Firmen könnten dadurch noch mehr als unter den bisherigen Umständen günstiger Energiepreise in den USA veranlasst werden, die Standortentscheidung zugunsten Amerikas zu verändern. Dagegen steht bislang die Klimaförderung in der EU US-Firmen offen. Auch die Kaufprämie für Elektro-Fahrzeuge in Deutschland ist nicht auf europäische Marken begrenzt.