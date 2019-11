Auch Treffen mit Kanzlerin geplant : US-Außenminister Mike Pompeo diesen Donnerstag auf Deutschland-Besuch

Berlin Besuchen will er unter anderem die ehemalige innerdeutsche Grenze. Außerdem stehen Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas auf dem Plan. Erste Station wird jedoch Bayern sein.

Ein Besuch bei US-Soldaten in Bayern ist die erste Station der Deutschland-Reise von US-Außenminister Mike Pompeo. Nach seiner Ankunft am Mittwochabend wird der US-Politiker am Donnerstag zunächst die Standorte Grafenwöhr und Vilseck besuchen. Am Mittag wollte er in Mödlareuth an der ehemaligen innerdeutschen Grenze Außenminister Heiko Maas (SPD) treffen. Beide wollten sich später in Leipzig öffentlich zu politischen Fragen äußern.