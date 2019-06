Bundesverwaltungsgerichts-Urteil : Kükenschreddern in Deutschland bleibt weiter erlaubt

Kükenschreddern in Deutschland bleibt weiter erlaubt

Leipzig Das Schreddern von männlichen Küken bleibt in Deutschland weiterhin erlaubt. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Brutbetriebe dürfen männliche Küken weiterhin kurz nach der Geburt töten. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig. Das wirtschaftliche Interesse der Zuchtbetriebe sei zwar im Sinne des Tierschutzgesetzes für sich genommen kein vernünftiger Grund, der das Töten männlicher Küken rechtfertige, urteilten die Richter. Da aber voraussichtlich in Kürze Verfahren zur Geschlechtsbestimmung der Tiere im Ei vorlägen, die das Töten der männlichen Küken unnötig machen, beruhe die bisherige Praxis „bis dahin aber noch auf einem vernünftigen Grund“. (AZ: BVerwG 3C 28.16, BVerwG 3C 29.16)