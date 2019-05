Urteil in Bautzen : Gericht stuft NPD-Wahlplakate in Zittau als volksverhetzend ein

Bautzen Nächste juristische Niederlage für die NPD: Die umstrittenen Wahlplakate der rechtsextremen Partei sind volksverhetzend. Das hat jetzt auch das Oberverwaltungsgericht in Bautzen entschieden. Zuvor hatte bereits das Verwaltungsgericht Düsseldorf so entschieden.

Mit den Plakaten greife die NPD die Menschenwürde sämtlicher in Deutschland lebender Migranten an, begründete das OVG seine Entscheidung. Dieser Teil der Bevölkerung werde „böswillig in einer Weise verächtlich gemacht, die geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören“, heißt es in dem Beschluss (Az.: 3 B 155/19)