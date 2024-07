Urteil im zweiten Höcke-Prozess Ein Nazi wird weiter Nazi-Sprüche bringen

Mit großen Auftritten hält Höcke sich derzeit zurück. Auch auf dem Parteitag in Essen fiel er lediglich mit der Aussage auf, seit zehn Jahren kein Fußballspiel der Nationalmannschaft geschaut zu haben. Ansonsten ist es nach außen hin eher still um den 52-Jährigen. Seine Ausreißer nach ganz Rechts dürften dem auf Korrektheit und Harmonie bedachten Spitzen-Duo gar nicht passen. Die Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextreme Partei und ein mögliches Verbot wollen Alice Weidel und Tino Chrupalla schließlich tunlichst vermeiden. So ist Höcke aus Sicht der AfD schuldig im Sinne der Parteistrategie. Interessieren wird es ihn im AfD-Land Thüringen weniger – und NS-Jargon in seinem Repertoire bleiben.