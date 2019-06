Bundesverwaltungsgericht : Das Kükenschreddern geht weiter

Berlin Das Bundesverwaltungsgericht hat das massenhafte Töten männlicher Küken für zulässig erklärt - zumindest übergangsweise. Die Verantwortung liegt bei der Regierung.

Geflügelbetriebe dürfen weiterhin männliche Küken töten, deren Aufzucht sich wirtschaftlich nicht lohnt. Dies gilt so lange, bis geeignete Verfahren in Serie sind, mit denen man das Geschlecht schon im Ei bestimmen kann. Zu diesem Urteil kam am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht. (Az.: BVerwG 3 C 28.16 und 3 C 29.16).