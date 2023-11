Urteil aus Karlsruhe Eine zerrupfte Regierung

Am Tag danach wird in Berlin vor allem der Versuch unternommen, den Schein des „business as usual,“, also des politischen Alltags, zu wahren. Von Seiten der Regierung bemüht man sich redlich, die Bedeutung des Karlsruher Urteils herunterzuspielen. Doch schon die ersten Meldungen, die am Donnerstag über die Ticker gehen, zeigen, dass in der Hauptstadt die Räder nun noch etwas schneller drehen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags verschiebt als Reaktion auf das Urteil seinen endgültigen Beschluss zum Etat des Bundes für 2024. Auch wenn Olaf Scholz im Kanzleramt beim gemeinsamen Auftritt mit Vizekanzler Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch nicht viel anzumerken war. Der SPD-Kanzler mit Erfahrung als Finanzminister weiß sehr genau, was die finanzielle Bedeutung des Urteils ist. Und die politischen Folgen gehen sogar weiter. Ungeachtet der bisherigen Ampel-Streitereien, bei denen es oft um Kommunikation, persönliche Befindlichkeiten und Handwerkliches ging, hat die Entscheidung aus Karlsruhe das Potenzial, die Ampel wirklich auf die Probe zu stellen, oder sogar zu sprengen.