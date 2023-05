Verwaltungsgericht Berlin weist Klage des Alt-Kanzlers ab „High Noon“ – Gerhard Schröder verliert gegen Deutschland

Schröder will seine Sonderrechte als Bundeskanzler a.D. zurück, die ihm der Haushaltsausschuss des Bundestages im vergangenen Jahr entzogen hatte. Begründung der Parlamentarier: Schröder nehme „keine fortwirkende Verpflichtung“ aus seinem früheren Amt als Bundeskanzler mehr wahr, darunter beispielsweise Schirmherrschaften, Grußworte oder Bürgeranfragen. Sonderrechte -- das sind in Schröders Fall sieben Büros in einem Bundestagsgebäude Unter den Linden 50, die ihm die SPD-Bundestagsfraktion bereitstellt, sowie vier Vollzeitstellen, wiederum bezahlt aus dem Etat des Kanzleramtes. Kosten: zuletzt 407 000 Euro im Jahr. Schröder will diese Ausstattung „auf Lebenszeit“ zurück und klagt gegen die „Einstellung der Leistung“. Der heute 79 Jahre alte SPD-Mann, selbst Volljurist, beruft sich auf Gewohnheitsrecht, nach dem alle früheren Bundeskanzler Büros mit Mitarbeitern auf Lebenszeit erhielten, sowie auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes. Und so müsse es dann auch für ihn gelten. Xalter geht die Staatspraxis der vergangenen 60 Jahre durch: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder und nun auch Angela Merkel – alle früheren Bundeskanzler und die bislang einzige Bundeskanzlerin hätten Büros, Stellen und Kraftfahrer bezahlt vom Staat erhalten. Bei Adenauer seien es noch drei Stellen gewesen, spätere Bundeskanzler hätten fünf und sieben Stellen „für fortwirkende Aufgaben“ bekommen. Bei Merkel seien es mittlerweile neun Mitarbeiter. Gerichtspräsidentin Xalter sagt: „Es ist offensichtlich, dass eine einheitliche und andauernde Übung darin besteht, Bundeskanzler außer Diensten mit Stellen auszustatten.“