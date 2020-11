Urteil des Bundesverfassungsgerichts : AfD dürfen Klage gegen Parteienfinanzierung nicht beitreten

Karlsruhe Als Union und SPD 2018 die Parteienfinanzierung aufstocken, ist die Opposition geschlossen dagegen. Aber geklagt wird separat: Mit der AfD wollen FDP, Grüne und Linke nicht gemeinsame Sache machen. Die klagte dagegen beim Bundesverfassungsgericht – und scheiterte.

FDP , Grüne und Linke im Bundestag müssen nicht hinnehmen, dass sich die AfD eigenmächtig ihrer Klage gegen die Erhöhung der staatlichen Parteien finanzierung anschließt. Ein solcher Schritt setze die Zustimmung der ursprünglichen Antragsteller voraus, teilte das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch in Karlsruhe mit. Ein Beitritt sei auch gesetzlich nicht vorgesehen. (Az. 2 BvF 2/18)

Insgesamt 216 Abgeordnete von FDP, Linksfraktion und Grünen hatten sich daraufhin für einen Normenkontrollantrag in Karlsruhe zusammengetan. In so einem Verfahren prüfen die Richter eine bestimmte Rechtsnorm umfassend unter sämtlichen Gesichtspunkten - hier den entscheidenden Passus zur Änderung des Parteiengesetzes. Im Ergebnis können sie die Norm für nichtig erklären. Die Hürden sind allerdings recht hoch: Ein Antrag aus dem Bundestag muss von mindestens einem Viertel der Abgeordneten unterstützt werden.