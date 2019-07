Ursula von der Leyen : Die Frau für alle Fälle

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU, Archiv). Foto: dpa/Swen Pförtner

Berlin Mit Ursula von der Leyen bekommt die Europäische Union eine Kommissionschefin, die aus hartem Holz geschnitzt ist.

Bei strahlendem Sonnenschein steht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vor Schloss Nymphenburg in München – vor ihr haben 600 Offiziersanwärter Haltung angenommen. Die Ministerin wird die jungen Männer und Frauen gleich in den Rang eines Leutnants befördern.

Während die 60-Jährige routiniert ihr Programm abspult, raunen sich in Brüssel die Diplomaten den Namen der CDU-Politikerin zu. Angeblich war es die Idee der Franzosen, die mit viel Regierungserfahrung ausgestattete Deutsche zur Kommissionschefin zu machen. Auch der noch amtierende Ratspräsident, der Pole Donald Tusk, setzte sich für von der Leyen ein.

INFO Worüber in Brüssel verhandelt wurde Die Staats- und Regierungschefs haben am Dienstag abermals über die fünf zentralen Posten verhandelt, die in der EU zu vergeben sind: Kommissionschef Ratspräsident EZB-Chef Parlamentspräsident Außenbeauftragter Der Parlamentspräsident soll am Mittwoch gewählt werden.

Formal bringt die siebenfache Mutter und studierte Ärztin viele Qualifikationen mit. Sie ist in Brüssel geboren, spricht Englisch und Französisch ähnlich wortgewandt wie ihre Muttersprache Deutsch. Als frühere Landesministerin und auf Bundesebene als Ressortchefin zunächst für Frauen und Familie, später für Arbeit und Soziales sowie seit 2013 als Verteidigungsministerin war sie über Jahre Merkels Frau für alle Fälle. Wenn Merkel vorgeworfen wurde, ihre Politik nicht ausreichend zu erklären, eilte von der Leyen in die Talkshows, sagte mit feierlichem Unterton „meine Kanzlerin“ und beschrieb in einfachen Hauptsätzen, warum die Regierung was tut.

Ihr Image als Macherin hat zuletzt erheblich unter zahlreichen Bundeswehrskandalen gelitten, insbesondere unter der Berater-Affäre, zu der noch ein Untersuchungsausschuss im Bundestag läuft. Kritiker behaupten, die Affäre habe das Zeug dazu, sie das Ministeramt zu kosten. Dieser Gefahr entgeht von der Leyen mit dem Sprung nach Brüssel.

„Führen heißt, Bezugsperson und Vorbild zu sein, Beispiel zu geben, Vertrauen zu schaffen“, sagte von der Leyen am Dienstag vor den angehenden Offizieren. Führen bedeute aber auch, Ratschläge zuzulassen, eigene Schwächen zu erkennen und das eigene Können gezielt durch ein Team zu ergänzen.

Vorausgesetzt, sie wird vom Parlament gewählt, muss von der Leyen mit diesen Erkenntnissen künftig in Brüssel die 27 verbleibenden EU-Staaten zusammenhalten. Ein Job, so schwierig, dass er dem Vergleich mit dem Schleudersitz im Verteidigungsministerium standhält.

Nachdem die Überraschungsmeldung vor dem offiziellen Start des Gipfels der Staats- und Regierungschefs am Dienstagnachmittag durchgesickert war, erhielt von der Leyen im Laufe mehr und mehr Zuspruch. So stellte sich auch der rechtsnationale Viktor Orbán hinter sie. Es ist unnwahrscheinlich, dass die linksliberale CDU-Frau auf seiner Linie liegt. Ihm war es aber vor allem ein Anliegen, den Sozialdemokraten Frans Timmermans zu verhindern. So ist die Personalie von der Leyen auch Ausdruck der vielen Konflikte in der EU.

Die Nominierung der Deutschen als Kommissionschefin dürfte noch für Ärger im Parlament sorgen, insbesondere bei Sozialdemokraten und Grünen. Nach der Einigung der Staats- und Regierungschefs steht das Parlament düpiert und als zahnloser Tiger da. Die Abgeordneten hatten sich darauf verständigt, dass sie die Königsmacher sein sollten.

Dass die Grünen und die Sozialdemokraten das Postengeschacher der Konservativen und Liberalen nicht mitmachen wollen, zeichnete sich am frühen Abend ab. „Dieses Verfahren ist grotesk“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Terry Reintke, der Nachrichtenagentur Reuters. „Das Parlament wird dieses Paket auf keinen Fall blind absegnen“, kündigte sie an.

Von der Leyen selbst schwieg am Dienstag bis zum Abend eisern. Auch aus ihrem Umfeld drang nichts heraus. Schon einmal im Jahr 2010 war sie für ein hohes Amt gehandelt worden. Damals liefen die Medien heiß mit der Spekulation der nächsten Bundespräsidentin. Sie selbst hatte die Debatte befeuert. Am Ende wurde es aber Christian Wulff. Die mit einer enormen Unerschütterlichkeit ausgestattete Ministerin brauchte lange, sich von diesem unglücklichen Lauf in der Öffentlichkeit zu erholen.

Brüssel darf sich auf eine Kommissionschefin einstellen, die aus hartem Holz geschnitzt ist. Von der Leyen ist berüchtigt für ihren Tunnelblick, wenn sie etwas durchsetzen möchte. Da wird Orbán noch staunen, wenn er feststellt, dass von der Leyen in der Flüchtlingsfrage mindestens so europäisch und so humanitär denkt wie Merkel. In dieser Frage ist ihr Vater, der frühere niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, ihr Vorbild. Er entschied 1978, Flüchtlinge aus Südvietnam, die sogenannten Boatpeople, aufzunehmen.

Um von der Leyen war es zuletzt ruhiger geworden. In ihren Anfangsjahren in Berlin stand sie permanent im Rampenlicht und konnte sich auch über Jahre auf den vorderen Plätzen der beliebtesten Politiker halten. Im Verteidigungsministerium musste sie erst um ihre Autorität und später um ihre Reputation kämpfen.

Als von der Leyen vor knapp sechs Jahren die erste Frau auf dem Chefsessel im Verteidigungsministerium wurde, interpretierten dies viele als einen Schachzug der Kanzlerin, ihre ebenso tüchtige wie ehrgeizige Ministerin so zu beschäftigen, dass diese sie nicht als mögliche Nachfolgerin bedrängt. Jetzt ist die Macht für sie zum Greifen nahe.

