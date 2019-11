Ursula von der Leyen : Europa soll führende Rolle im Kampf gegen Krebs übernehmen

Straßburg Das sagte die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit einem Hinweis auf ihre eigene Familiengeschichte. Sie erinnerte sich bei ihrer Rede an das Schicksal ihrer Schwester.

„Als ich als Mädchen in Brüssel lebte, starb meine kleine Schwester im Alter von elf Jahren an Krebs“, sagte die 61-Jährige am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. „Ich erinnere mich an die enorme Hilflosigkeit meiner Eltern, aber auch der medizinischen Betreuer, die sich so liebevoll um sie kümmerten.“