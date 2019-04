Urheberrechte im Internet : FDP fordert Merkel zu EU-weitem Verzicht auf Uploadfilter auf

Berlin Eine Teilung in EU mit und Deutschland ohne Uploadfilter scheint für die FDP kein gangbarer Weg zu sein. Generalsekretärin Nicola Beer hat der Kanzlerin deshalb einen Brief geschrieben.

Die FDP hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, europaweite Uploadfilter zur Sicherung des Urheberrechtes im Rat der Staats- und Regierungschefs noch zu verhindern. In einem unserer Redaktion vorliegenden Brief an Merkel schrieb FDP-Generalsekretärin Nicola Beer, es gebe noch ein kleines Zeitfenster, einen Urheberrechtsschutz im Netz zu schaffen, der auch ohne Uploadfilter auskomme. „Deswegen bitte ich Sie, Ihren Koalitionsvertrag mit der SPD in diesem Punkt zu erfüllen und im Rat gegen die Richtlinie zu stimmen, solange sie Uploadfilter enthält“, erklärte Beer.