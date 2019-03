Urheberrechtsreform: So fördert man nur Frust über die EU

Meinung Berlin Der große Streit um die Urheberrechtsreform ist ein Musterbeispiel dafür, wie europäische Politik nicht laufen sollte. Für eine notwendige Reform finden die verantwortlichen kein passendes Gesetz.

In zwei Punkten sind sich ja alle erstaunlich einig: Die Urheber von Texten, Bildern und Musik sollen angemessen bezahlt werden, und Uploadfilter zur Regulierung des Urheberrechts will niemand einsetzen. Das Hauptproblem ist die Unfähigkeit in Brüssel, beide Anliegen in ein akzeptables Gesetz zu bringen. In Zeiten, da die Europäer im Wahlkampf nicht nur um Stimmen sondern auch um ihren Zusammenhalt als Staatengemeinschaft ringen, ist das ein fatales Signal.