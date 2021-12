Unzureichende Corona-Beschlüsse : Müder Scholz mit stumpfem Schwert

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagabend nach den Bund-Länder-Beratungen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Berlin Kanzler Olaf Scholz wirkte am Dienstagabend, als hätte er schon 16 Jahre Kanzlerschaft hinter sich. Was er verkündete, wirkte entsprechend ambitionslos: Die Bund-Länder-Beschlüsse werden wohl nicht ausreichen, um das Anschwellen der Infektionswelle noch abzuwenden.

Müde und im Ton leise las Scholz, der erst seit dem 8. Dezember im Amt ist, vom Blatt ab, was Bund und Länder zur Bekämpfung der befürchteten massiven Omikron-Welle beschlossen haben. Unmittelbar vor einem neuen Höhepunkt der Corona-Krise so kurz vor Weihnachten strahlte Scholz das Gegenteil der Eigenschaften aus, die man sich in dieser Situation wünscht: Zupackend, dynamisch, entschieden wirkte Scholz nicht, sondern – einfach nur erschöpft.