Negative Bewertung auch von FDP-Anhängern Zufriedenheit mit Ampel auf Rekordtief

Das Ansehen der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP ist nach dem wochenlangen Ringen um den Haushalt für 2024 so schlecht wie noch nie in der bislang zweijährigen Amtszeit. Nur noch 27 Prozent der befragten Bürger gaben im aktuellen ZDF-Politbarometer an, die Regierung mache ihre Sache „eher gut“, wie der Sender am Freitag mitteilte. Bis Mitte März waren es noch mehr als die Hälfte. 68 Prozent schätzen die Arbeit der Ampel nun als „eher schlecht“ ein. Selbst bei den FDP-Anhängern sind lediglich 22 Prozent zufrieden. Bei den Anhängern von SPD und Grünen gibt es dagegen jeweils noch eine Mehrheit, die ein positives Urteil abgibt.