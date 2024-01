„Rechter Tarnbegriff“ „Remigration“ – das furchterregende Unwort

2301 Einsendungen gab es, doch keine konnte die vier unabhängigen Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler so überzeugen wie dieser „rechte Tarnbegriff“, so das Votum der Jury. Davon gibt es inzwischen einige, doch wenige nur, die historische Kontexte derart verdrehen und auf diese Weise rechte Identitätspolitik verschleiern. Am harmlosesten begegnen uns Wörter ja meist im Gewand ihrer wörtlichen Übersetzung. Aus dem Lateinischen von „remigrare“ kommend bedeutet es erst einmal bloß „zurückwandern“ und „zurückkehren“. In seinem Ursprung ist es damit auch positiv besetzt und mutet an wie eine Art glückliche Heimkehr. Dass Heimkehr nicht immer mit Glück zu tun hat – etwa in Ländern, in denen Verfolgung droht und Terror herrscht – und dass „wandern“ auch keineswegs auf Freiwilligkeit beruht, ist insbesondere im 21. Jahrhundert in vielen Ländern dieser Welt tausendfach erfahren und erlitten worden.