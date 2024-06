Streit um Atomausstieg Grüne reagieren gelassen auf Untersuchungsausschuss der Union

Habeck reagierte entspannt auf die Ankündigung der Unionsparteien. „Ich sehe dem mit großer Gelassenheit entgegen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin. Viele Unterlagen habe sein Ministerium ohnehin schon veröffentlicht. Habeck spielte den Ball zurück an die Union, er will ein größeres Bild zeichnen: In einem Untersuchungsausschuss sei es „unvermeidlich“, dass auch der Kontext der Situation besprochen werden müsse, so Habeck. „Man muss die Entscheidungen, die wir getroffen haben, einordnen in die drohende Energie-Notlage.“ Diese sei ausgelöst worden durch die Abhängigkeit von russischem Gas. Dafür hatte er bereits am Wochenende in deutlichen Worten die Politik der Unions-geführten Vorgängerregierung verantwortlich gemacht und die CDU als energiepolitische „Geisterfahrerpartei“ bezeichnet.