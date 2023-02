Untersuchungsausschuss Afghanistan Ex-Außenminister Maas erhielt im April 2021 kritische Lageeinschätzung

Der letzte Kommandeur der Bundeswehr in Afghanistan, Brigadegeneral Ansgar Meyer, hat dem früheren Außenminister Heiko Maas (SPD) vier Monate vor der chaotischen Evakuierung aus Afghanistan wenig Hoffnung auf eine stabile Lage in dem Land nach dem Abzug der ausländischen Truppen gemacht. In einem Lagevortrag für Maas bei dessen Besuch im Camp Marmal im April 2021 habe er auf die „sehr kritische Sicherheitslage“ und die geringe Durchhaltefähigkeit der afghanischen Sicherheitskräfte hingewiesen, bestätigte Meyer am Donnerstag bei seiner Vernehmung als Zeuge in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages. „Die Taliban hatten einen enormen Druck aufgebaut auf die Sicherheitskräfte“, fügte er hinzu.