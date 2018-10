Unteilbar in Berlin: Heiko Maas unterstützt Großdemo gegen Hass

Berlin Unter dem Motto „Unteilbar“ wollen Zehntausende Demonstranten am Samstag in Berlin die solidarische Gesellschaft hierzulande sichtbar machen. Sie haben viele prominente Unterstützer. Aber es gibt auch Kritik.

Außenminister Heiko Maas unterstützt die in Berlin geplante Großdemonstration unter dem Motto „Unteilbar“ gegen Ausgrenzung, Rassismus und einen Rechtsruck hierzulande. Der SPD-Politiker nannte es ein großartiges Signal, dass am Samstag so viele auf die Straße gehen. „Wir lassen uns nicht spalten - von rechten Populisten schon gar nicht“, sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.