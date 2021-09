Aktionsbündnis „Unteilbar“ : Tausende demonstrieren in Berlin friedlich für solidarische Gesellschaft

Tausende demonstrieren in Berlin friedlich für solidarische Gesellschaft

Teilnehmer der „Unteilbar“-Demo am Samstag in Berlin. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Mehrere Tausend Menschen haben in Berlin am Samstag friedlich für eine solidarische und gerechte Gesellschaft demonstriert. Zu der Veranstaltung hatte das Aktionsbündnis „Unteilbar“ aufgerufen.

Daran sind nach Angaben der Veranstalter mehr als 350 Organisationen vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) über die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bis zur Klimabewegung Fridays for Future und dem Berliner Mieterverein beteiligt. Die Veranstalter sprachen von 30.000 Teilnehmenden, die Polizei von einer „oberen vierstelligen Zahl“.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten wollten wenige Wochen vor der Bundestagswahl ein Zeichen setzen bei verschiedenen Herausforderungen wie Klimawandel, Rassismus oder soziale Ungerechtigkeit, den Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich sowie Gewalt gegen Minderheiten. All diese Themen gefährden nach Auffassung des Aktionsbündnisses den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft der Menschen.

Die Polizei äußerte sich positiv zum Verlauf der Veranstaltung. Organisiert wurde die Demonstration im Stadtzentrum in mehreren Blöcken, um Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. „Wir haben alle 15 Blöcke an uns vorbeilaufen lassen“, sagte eine Sprecherin der Polizei, überwiegend seien die Hygieneregeln eingehalten und Masken getragen worden.

Der Demonstrationszug hatte sich am Samstagnachmittag nach einem Auftaktprogramm nach und nach in Bewegung gesetzt. „Ohne relevante Vorkommnisse“ erreichten die Teilnehmenden laut Polizei schließlich den Endplatz der Veranstaltung. Am Alexanderplatz im Bezirk Mitte gab es eine mehrstündige Abschlussaktion.