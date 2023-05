Vor der Wahl in Bremen Parteienlandschaft in Aufruhr

Am Sonntag wird in Bremen gewählt. Die Wahl im Stadtstaat dient, wie jede Landtagswahl, den Bundesparteien als Gradmesser für die politische Stimmung. Die Umfragen für Bremen sehen SPD und CDU nah beieinander, mit leichtem Vorteil für die SPD. Die Grünen sind deutlich zurück gefallen, die FDP scheint sich wiederum auf niedrigem Niveau stabilisiert zu haben. Was die Bremen-Wahl jedoch nicht abbildet, ist der Aufschwung, den die AfD gerade in den Umfragen im Osten, aber auch bundesweit, erfährt. Die Partei konnte in Bremen aufgrund von internen Problemen nicht antreten.