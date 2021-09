Anträge können noch gestellt werden : Bund entschädigt rund 250 Homosexuelle für Unrechts-Urteile

Die Regenbogenfahne weht in Berlin. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Der Bund hat bis Ende vergangenen Monats 249 Männer und Frauen finanziell entschädigt, die seit 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt waren. Anträge können noch bis Juli 2022 gestellt werden.

An die Betroffenen seien auf Grundlage des 2017 verabschiedeten Rehabilitierungsgesetzes insgesamt rund 860.000 Euro ausgezahlt worden, teilte das Bundesamt für Justiz am Montag mit. 14 Anträge seien noch in Bearbeitung. Das Amt wies darauf hin, dass Betroffene noch bis Juli kommenden Jahres eine Entschädigung beantragen können.