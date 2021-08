Unions-Kanzlerkandidat unter Zugzwang : Armin Laschet muss bald liefern

Keine zwei Monate vor der Bundestagswahl stürzen die Beliebtheitswerte von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet ab. Foto: dpa/Ralf Sondermann

Meinung Warschau Bislang blieb der Unions-Kanzlerkandidat stets im Ungefähren. Das kann er sich nicht mehr leisten. In der Europapolitik hat er in Warschau einen guten Aufschlag gemacht. Jetzt muss Laschet zügig bei Klima, Steuern, Innerer Sicherheit nachlegen - denn in zwei Wochen werden schon die ersten Briefwahlunterlagen verschickt.