Debatte im Bundestag Union wirbt im Bundestag vehement für Taurus-Lieferung an Ukraine

Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Agnieszka Brugger, kündigte zwar an, dass ihre Fraktion dem Antrag der Union zur sofortigen Lieferung von Taurus-Systemen nicht zustimmen werde. Zugleich befürwortete sie diese Forderung aber. „Die drängendste Frage ist in der Tat die Munition, aber auch weitreichende Waffen wie Taurus.“ Es brauche beides, sagte die Grünen-Politikerin, die warnte: „Auch Zögern und Zaudern kann am Ende zur Eskalation beitragen.“