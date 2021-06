Streit um CO2-Preis : Union will Aufteilung von CO2-Heizkosten verhindern

Berlin Wer soll künftig den Heizkosten-Aufschlag durch den CO2-Preis tragen - Mieter oder Vermieter? Die Bundesregierung hatte sich Mitte Mai eigentlich auf eine hälftige Aufteilung geeinigt. Doch in der Unionsfraktion regt sich Widerstand gegen diesen Kompromiss. Der Streit ist in vollem Gang.

Aus der SPD kam scharfe Kritik an diesem Abrücken. „Wir machen es uns nicht so leicht wie die Union: CO2-Preis hoch, Hände in den Schoß und zusehen, wie sich nur noch reiches CDU-Klientel jede klimapolitische Schweinerei leisten kann“, sagte SPD-Vizefraktionschef Sören Bartol. „Dabei nimmt die Union in Kauf, dass Mieterinnen und Mieter in ihren Wohnungen die Heizung runter drehen müssen und im Winter frieren.“ Er forderte eine faire Aufteilung der Mehrkosten. Dadurch hätten Vermieter einen Anreiz zur energetischen Sanierung.