Opposition gegen Ampel-Plan Union erwartet mehr Migration durch Einbürgerungsreform

Das Ampel-Gesetz zum Staatsangehörigkeitsrecht sei das Gegenteil von modern, so der Parlamentsgeschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), zu unserer Redaktion. Angesichts der aktuellen Lage passe es nicht in die politische Landschaft, „sondern sendet die falschen Signale in die Welt. Die geplante Reform gäbe dem Migrationsdruck nach und würde ihn sogar noch weiter verstärken.“ Frei ergänzte: „Welches Land vergibt die Staatsbürgerschaft auf die Schnelle an Menschen, die noch nicht einmal ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bestreiten können?“