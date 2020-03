Kostenpflichtiger Inhalt: Union und SPD in der Corona-Krise : Die Renaissance der großen Koalition

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bei einer der letzten Kabinettssitzungen, die noch am Kabinettstisch stattfinden konnten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin In der Krise setzen die Bürger auf Bewährtes. Die Umfragewerte der großen Koalition steigen. Am Ende profitiert aber die Union deutlich mehr als die SPD, obwohl die Regierungsparteien angesichts der dramatischen Lage an einem Strang ziehen.