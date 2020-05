Union und SPD im Clinch : Grundrente droht im Parlament zu scheitern

Berlin Union und SPD streiten schon wieder über die neue Rente für Geringverdiener. Zu einer pünktlichen Auszahlung ab Januar 2021 wird es nicht kommen. Selbst wenn das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden sollte, kann die Rentenversicherung die neue Leistung nicht so schnell umsetzen.

Für die Opposition im Bundestag ist eine Debatte um die Grundrente mittlerweile eine Art Elfmeter-Schießen. Der Grünen-Sozialexperte Markus Kurth nutzte die Gelegenheit genüsslich. Er verglich den nunmehr zehnjährigen Streit um die neue Sozialleistung für Geringverdiener mit der Eroberung des Südpols und attestierte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) so weit wie er, sei bislang noch niemand gekommen. Aber Heil ist eben auch immer noch nicht am Ziel angekommen. „Kein Mensch weiß, ob er die Grundrente bekommt und wenn ja wieviel“, spottete der Grüne.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Herbst hatten die Parteichefs der großen Koalition eine Einigung auf die Details der Rente für Geringverdiener verkündet. Wer mindestens 33 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rente vorweisen kann, also Jahre der Erwerbstätigkeit, der Kindererziehung oder der Pflege, soll die Grundrente bekommen können. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen nicht mehr als 1250 Euro (Eheleute: 1950) Euro an anderen Einkünften pro Monat beziehen. In einem Korridor bis 1600 Euro für Alleinstehende und 2300 Euro für Paare an Einkommen pro Monat kann die Grundrente noch mit Abzügen gezahlt werden. Nach dem Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums könnten etwa 1,3 Millionen Senioren von der Grundrente profitieren.