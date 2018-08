Union und SPD einigen sich auf Rentenpaket und Arbeitslosenbeitrag

Berlin Das Rentenpaket von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) sieht unter anderem vor, dass das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert werden soll.

Union und SPD haben sich auf ein umfassendes Rentenpaket verständigt. Das teilte Sozialminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstagabend in Berlin mit. Damit kann das Rentenpaket bereits an diesem Mittwoch (09.30 Uhr) im Kabinett behandelt werden.