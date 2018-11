Streit um geplantes UN-Abkommen: Prominente CDU-Politiker kritisieren Fixierung auf Thema Migration

Migranten sitzen beim Essen um ein Feuer vor Zelten in einem Flüchtlingslager an der Grenze zu Kroatien. Foto: dpa/Amel Emric

Berlin Der Streit um den UN-Migrationspakt lässt die Union nicht los. Prominente Politiker wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und CDU-Fraktionschef Brinkhaus mahnen, CDU und CSU müssten sich vermehrt anderen Themen zuwenden.

Seit Tagen lässt der Streit um den UN-Migrationspakt die Union nicht los. Vor allem Jens Spahn hat das Fass wieder aufgemacht, nachdem es wochenlang so aussah, als könnte sich die Politik nach den Chaoswochen im Sommer wieder anderen Themen zuwenden. Spahn legt sich inhaltlich zum Migrationspakt gar nicht wirklich fest. Er macht sich aber zum Sprecher eines vermeintlichen Unbehagens in der Bevölkerung.

In Internetforen ist davon die Rede, dass Deutschlands Souveränität und Identität durch den Pakt in Gefahr sei ( eine Einordnung unserer Redaktion dazu lesen Sie hier ). Betreibt der Gesundheitsminister das Geschäft der Populisten? Zumindest nutzt er das Thema zur Mobilisierung im Bewerbungsmarathon um den CDU-Vorsitz.

Offenkundig ist nach Meinung von Beobachtern aber auch, dass das Thema nur deshalb so hoch kochen konnte, weil es innerhalb der Bevölkerung seit 2015 einen starken Vertrauensverlust in Sachen Flüchtlinge und Migration gibt. Das Problem des Pakts ist weniger der Inhalt, sondern mehr das Zustandekommen.

Laschet mahnt Konzentration auf andere Themen an

Mancher in der Union rauft sich deshalb die Haare. Am Wochenende häuften sich die Stimmen prominenter Christdemokraten, die um das Ansehen der Union fürchten. CDU-Vizechef Armin Laschet mahnte: "Das Migrationsthema so hochzuhängen, war nicht klug." In der "Welt" empfahl der Ministerpräsident seiner Partei, auf andere Themen zu setzen - die innere Sicherheit etwa oder eine "Null-Toleranz-Politik gegenüber Kriminellen, gleichgültig welcher Herkunft sie sind".