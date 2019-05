„Nicht zielführend“ : Union kritisiert Pläne für Azubi-Mindestlohn

Berlin Für Lehrlinge ist es eine gute Nachricht: Die Bildungsministerin will für Auszubildende einen Mindestlohn von 515 Euro. Doch Widerstand dagegen kommt nicht nur aus der Wirtschaft.

Auszubildende sollen nach den Vorstellungen von Karliczek vom kommenden Jahr an mindestens 515 Euro im Monat verdienen - eine entsprechende Reform des Berufsbildungsgesetzes will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen. Damit soll erstmals in Deutschland eine gesetzliche Untergrenze für die Vergütung von Azubis festgeschrieben werden - analog zum gesetzlichen Mindestlohn.