Noch vor der Wahl : Union hält Reduzierung der Wahlkreise weiter für möglich

Berlin In der letzten Sitzung vor der Sommerpause konnte sich der Deutsche Bundestag nicht zu einer Wahlrechtsreform durchringen. Jetzt sagt die Union, dass eine Reform auch noch nach der Sommerpause beschlossen werden könnte.

Für die diskutierte Verringerung der Wahlkreise noch vor der Bundestagswahl 2021 wäre aus Sicht der Unionsfraktion noch Zeit. „Sicherlich ist es ambitioniert, jetzt noch die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren, aber noch ist es weder rechtlich noch tatsächlich unmöglich“, erklärte Unions-Wahlrechtsexperte Ansgar Heveling am Montag in Berlin. Entscheidend sei, dass die nächste Bundestagswahl effektiv vorbereitet und durchgeführt werden könne. „Das schließt eine Änderung von Wahlkreisen auch nach Beginn der Aufstellungsfristen nicht aus, so lange noch ausreichend Zeit ist, diese effektive Vorbereitung sicherzustellen“, betonte Heveling.