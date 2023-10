Migrationsgipfel beim Kanzler Merz fordert Obergrenze, Transitzonen und Grenzschutztechnik

Darüber hinaus fordert die Union die Einrichtung von Transitzonen und Rückkehrzentren. In Transitzonen müsse an den Landesgrenzen ein beschleunigtes Verfahren für Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive durchgeführt werden. „Abgelehnte Asylbewerber sollen im Anschluss in Rückkehrzentren nach dänischem Vorbild untergebracht werden“, heißt es in dem Papier.