Neue Debatte um Hartz IV: Union, FDP und Gewerkschaften gegen Abschaffung

Frankfurt a.M./Berlin SPD und Grüne haben mit ihrer Forderung nach der Ersetzung von Hartz IV durch ein Bürgergeld eine neue Debatte angestoßen. Union, FDP und die Gewerkschaften haben sich gegen eine Abschaffung von Hartz IV ausgesprochen.

Bundesarbeitminister Hubertus Heil (SPD) sagte dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (Ausgabe vom 17. November), eine neue Grundsicherung müsse unbürokratischer sein und großzügiger bei Vermögensanrechnungen. Die Qualität der Grundsicherung sei allerdings nicht nur an der Höhe der finanziellen Unterstützung zu bemessen, sondern an der Fähigkeit, „Menschen aus der Not zu holen und in Arbeit zu bringen“, unterstrich der SPD-Politiker. Einem bedingungslosen Grundeinkommen erteilte er eine Absage.