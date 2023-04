Cum-Ex-Skandal und Steuerschuld Union fährt gegen Scholz in Warburg-Affäre Untersuchungsausschuss auf

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) sprach in einem Schreiben an seine Fraktion von einer „Steueraffäre Scholz-Warburg“. Der Sachverhalt weise „in erheblichem Umfang bundespolitische Bezüge“ auf. „Wir glauben, dass die Indizien, die für eine politische Einflussnahme in dem Steuerfall Warburg sprechen, immer reichhaltiger geworden sind“, sagte Middelberg. In der Hamburger Finanzbehörde habe zunächst die Rechtsansicht geherrscht, dass die Gelder aus unrechtmäßigen Cum-Ex-Geschäften von der Warburg Bank zurückgefordert werden sollten. „Und dann gab es plötzlich einen Meinungsumschwung in der Behörde“, sagte Middelberg. „Und der fiel zeitlich bemerkenswerterweise genau zusammen mit einer ganzen Fülle von Gesprächen, die stattgefunden haben zwischen Verantwortlichen der Warburg Bank und verschiedenen SPD Politikern, unter anderem Olaf Scholz.“ Finanzsenator in Hamburg war seinerzeit Peter Tschentscher (SPD), der mittlerweile Bürgermeister der Hansestadt ist. Auch ihn will die Union daher vor dem U-Ausschuss anhören.