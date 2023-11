Bedenken wegen Klima- und Transformationsfonds Union erwägt mögliche Verfassungsklage gegen Etat 2024

Scharf kritisierte Haase, dass trotz des „Damoklesschwerts“ einer Haushaltslücke in zweistelliger Milliardenhöhe in der sogenannten Bereinigungssitzung von der Ampel-Koalition sogar noch Mehrausgaben in Höhe von 32,5 Milliarden Euro beschlossen worden seien. „Ich frage mich, wie wollen die das denn finanzieren“, sagte er. Dies gelte umso mehr, als fast nur sogenannte konsumptive Ausgaben beschlossen worden seien, also „nichts womit die Wirtschaft in Schwung gebracht wird oder Investitionen für Schienen und Straße“.