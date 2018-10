Union diskutiert auf Deutschlandtag der JU über Zukunft

Kiel Paul Ziemiak, der Chef der Jungen Union, ist alarmiert. Von Angela Merkel erwartet er „keine Worthülsen“.

Der Streit der Koalition im Bund, die nur um sich selbst zu kreisen scheine, habe den Parteien in den Wahlkämpfen für die Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober und in Hessen am 28. Oktober keinen Rückenwind gegeben. Jetzt gelte „volle Konzentration auf die Landespolitik“. Die Bilanz von CDU und CSU in den beiden Ländern sei gut. Normalerweise müssten Mütterparteien ihren Parteinachwuchs zur Sacharbeit ermahnen. In der Union sei das derzeit umgekehrt, sagte Ziemiak. Die JU sei „die Klammer für CDU und CSU“.