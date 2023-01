Forderung der Union Bundestag soll Silvester-Krawalle aufarbeiten

Frei forderte eine „umfassende und ehrliche Bestandsaufnahme“ sowie Analyse über das Ausmaß und die Ursachen von gescheiterter Integration. „Sie ist mit Händen in Deutschland zu greifen“, sagte der Parlamentsgeschäftsführer. „Das von der Innenministerin angekündigte Lagebild kann dazu nur ein erster Schritt sein und auch das nur unter der Voraussetzung, dass es vollkommene Transparenz schafft.“ Dabei müsse es um Fragen gehen, „warum vor allem junge Männer, teilweise in der zweiten oder dritten Generation“ in der Gesellschaft nicht angekommen seien, so Frei. „Wer sind ihre Vorbilder, wenn sie Krankenwagen in Brand zu setzen oder Polizisten mit Feuerwerkskörpern schwer zu verletzen?“ Man sei es den Millionen Menschen mit einer Migrationsgeschichte schuldig, „dass wir die benennen, die sich hier daneben benehmen, immer wieder Straftaten verüben und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zerstören wollen“, betonte der CDU-Politiker.