Kostenpflichtiger Inhalt: Weltwirtschaftsausblick : Der IWF lobt Deutschland

Kristalina Georgiewa, Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Foto: dpa/Liu Jie

Berlin Das hat selbst die Bundesregierung überrascht: Der Internationale Währungsfonds (IWF) lobt Deutschland in seinem jüngsten Weltwirtschaftsausblick über den grünen Klee. Die Bundesrepublik habe auf die Corona-Krise früh mit einem wuchtigen Konjunkturpaket reagiert, das auch Investitionen in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz enthalte, so der IWF.