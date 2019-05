Auch Naturschützer dagegen : Unfallchirurgen warnen vor Einführung von E-Scootern

Berlin Vor dem Votum im Bundesrat zu E-Scootern auf deutschen Straßen haben Unfallchirurgen und Naturschützer vor den elektrischen Tretrollern gewarnt. Verkehrsminister Andreas Scheuer will sie einführen.

Der Bundesrat will am Freitag in seiner Sitzung grünes Licht für die Zulassung von Elektro-Tretrollern geben. Zur Abstimmung steht ein Verordnungsentwurf von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Über die E-Scooter wurde in den vergangenen Wochen kontrovers debattiert, vor allem über die geplante Zulassung auf Gehwegen. Die zuständigen Bundesratsausschüsse fordern daher, die Zustimmung nur unter der Bedingung zu erteilen, dass die Roller nicht auf Gehwegen fahren dürfen.