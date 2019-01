Bildung der Eltern entscheidet: Unesco fordert mehr Chancengerechtigkeit an deutschen Schulen

Unesco fordert mehr Chancengerechtigkeit an deutschen Schulen

Bildung ist in Deutschland immer noch zu sehr vom Hintergrund der Eltern abhänging. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bonn Insgesamt 617 Millionen Menschen sind der Deutschen Unesco-Kommission zufolge des Lesens und Rechnens nicht mächtig. Auch in Deutschland gibt es Probleme, auch wenn Fortschritte erzielt werden können.

Die Weltkulturorganisation Unesco fordert anlässlich des ersten Welttags der Bildung am Donnerstag eine Verbesserung der Chancengerechtigkeit.

Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, sieht aber auch Fortschritte: "Die Bildungsbeteiligung in Deutschland steigt. Immer mehr Kinder erhalten immer früher einen Zugang zu Bildung. Auch beobachten wir einen Trend zur Höherqualifizierung." Dennoch sei der Bildungsstand des Elternhauses immer noch ausschlaggebend für das Erreichen der Hochschulreife. Vorhandene Bildungsmöglichkeiten müssten auch vermehrt bildungsferneren Familien und Migranten zugutekommen.

Vor allem Lehrkräfte und Pädagogen spielen dem Unesco-Weltbildungsbericht 2019 zufolge im Zusammenhang mit gehaltvoller und chancengerechter Bildung eine wichtige Rolle. Ein Aspekt, dem in Deutschland zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt werde: "Schon heute fehlen uns gut ausgebildete Lehrkräfte, und der Mangel nimmt jedes Jahr zu. Wir müssen dringend in die Ausbildung neuer Fachkräfte investieren, die nicht kurzfristig gewonnen werden können", so Böhmer.