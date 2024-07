Fortpflanzungsmedizin Eizellspende endlich erlauben unter bestimmten Bedingungen

Deutschland ist europaweit eines der letzten Länder, in denen Eizellspende noch illegal ist. Mehr als die Hälfte aller Behandlungen dieser Art in Europa finden in Spanien und Tschechien statt. Wie die Expertenkommission schreibt, führen beide Länder rein anonyme Spenden durch, in sechs anderen Ländern (darunter Großbritannien, Finnland und Österreich) ist hingegen die namentliche Spende vorgeschrieben. In 13 anderen Ländern ist beides möglich. Deutschland müsste analog zur Samenspende allerdings in irgendeiner Form das Recht auf Kenntnis der Abstammung sicherstellen. Wer die biologische Mutter ist, muss für die betreffenden Kinder nachvollziehbar sein. Andersherum ist es eindeutiger: Familienrechtlich haben Eizellspenderinnen genau wie Samenspender keine Rechte, hier gilt der Grundsatz: „Mutter ist, wer das Kind geboren hat“.