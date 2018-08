Unerfahrene Gastronomen sollen künftig Hygieneführerschein machen

Düsseldorf Wer ohne entsprechende Vorkenntnisse ein Restaurant oder einen Imbiss eröffnen will, soll nach dem Willen der Bundesländer künftig einen „Hygieneführerschein“ machen.

Nach Schätzungen der Beratung Consult Gastro hat mehr als die Hälfte der Existenzgründer in der Gastronomie keine entsprechende Berufsausbildung vorzuweisen. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD und Union in Berlin darauf geeinigt, Regelungen zu schaffen, die höhere Transparenz bei Hygiene und Lebensmittelsicherheit gewährleisten.

Anlass für die neue Regelung sind nach Angaben des Bundesministeriums Ergebnisse aus der Lebensmittelüberwachung. Diese legten nahe, dass der Hygienestatus in Betrieben von Gastronomen ohne Berufserfahrung „im Vergleich schlechter ist als in solchen, in denen z.B. ein ausgebildeter Koch Verantwortung trägt“. Das Ministerium schränkt aber zugleich ein: „Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass die Anforderungen der Lebensmittelhygieneverordnung grundsätzlich nicht ausreichen.“

Die Opposition in NRW bewertet den Hygieneführerschein grundsätzlich positiv: „Gerade in der Gastronomie ist Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln wichtig. Und klar ist auch: Nur wer die Grundregeln dafür kennt, kann sie einhalten“, sagte der verbraucherschutzpolitische Sprecher der Grünen, Norwich Rüße.

Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), hingegen äußert sich verhalten: „Die Skepsis überwiegt, eine finale Positionierung erfolgt im September im Vorstand, dann sind vielleicht auch Details der Regelung bekannt.“ Gute Hygiene sei aber ohnehin eine Frage der professionellen Betriebsführung und in den Betrieben selbstverständlich. „Betriebe scheitern nicht an fehlenden Kenntnissen über Hygiene, sondern an mangelndem kaufmännischem Wissen“, so Hartges.