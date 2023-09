Bekämpfung illegaler Einwanderung SPD begrüßt stationäre Grenzkontrollen – Grüne und FDP skeptisch

Die Ampel-Fraktionen haben unterschiedlich auf die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigten punktuellen stationären Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien zur Bekämpfung illegaler Einwanderung reagiert. Er unterstütze die stationären Grenzkontrollen, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Dienstag in Berlin. Dies sei ein Teil eines konstruktiven Weges. Dagegen gab es Kritik von den Koalitionspartnern Grünen und FDP. „Stationäre Grenzkontrollen sind nicht die überzeugende Antwort“, sagte die Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann am Dienstag in Berlin. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte, solche Kontrollen könnten allenfalls „Notfallmaßnahmen“ sein.