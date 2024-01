Nach Pro-Palästina-Demo Unbekannte schlagen auf Journalisten ein

Am Mittwoch hatte sich die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg überraschend an einer pro-palästinensischen Demonstration in Leipzig beteiligt. An der angemeldeten Demonstration beteiligten sich der Polizei zufolge etwa 200 Menschen. Nach Angaben der „Leipziger Volkszeitung“ kritisierte Thunberg in ihrem Redebeitrag das Vorgehen von Israel im Gaza-Krieg.