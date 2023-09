Vor der UN-Vollversammlung nächste Woche Viel zu diskutieren in New York

Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs werden in der kommenden Woche zur 78. Sitzung der UN-Vollversammlung in New York erwartet. Gerechnet wird auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, für den es der erste Besuch in New York seit Kriegsausbruch wäre. Für Deutschland reisen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu der Versammlung. Scholz fliegt am Sonntag nach New York und soll am Dienstag bei der Generaldebatte sprechen.